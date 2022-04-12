على مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال.. ما ترتيب الدول العربية؟

2022/04/12 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في نسخته الـ 23، يقدم مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Monitor لصانعي السياسات رؤى حول كيفية تعزيز مثل هذه البيئة العملية.

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