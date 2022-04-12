الغزي: قانون الدعم الطارئ سيؤمن مستحقات 6 مجالات خدمية

2022/04/12 | 17:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الثلاثاء، أن قانون الدعم الطارئ سيؤمن مستحقات 6 مجالات خدمية.وقال المكتب الإعلامي للأمين العام لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي استقبل السفير الأسترالي في بغداد بولا غانلي".وأشاد الغزي بحسب البيان، بالعلاقات الثنائية المتينة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين، والسعي لتطويرها وتعميقها في شتى المجالات، ولاسيما في عملية الاستثمار والتجارة والاقتصاد"، مثنياً على الدعم المستمر من قبل الحكومة الأسترالية للشعب العراقي في الجوانب الإنسانية وجهد دعم الاستقرار في المناطق المحررة".وأكد، أن "قانون الدعم الطارئ والتنمية الذي أقره مجلس الوزراء؛ جاء بسبب تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وانعكاسها على الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام، وعلى المواطن العراقي بشكل خاص، حيث سيتيح تأمين 6 مستحقات خدمية ممثلة باستيراد الغاز وتجهيز الطاقة الكهربائية وتحسين مفردات البطاقة التموينية، وزيادة الحصة السنوية للفرد العراقي، وتحسين قطاع الزراعة وزيادة الخزين الستراتيجي للمواد الغذائية".بدورها عبرت غانلي، عن رغبة الحكومة الأسترالية في العمل على فتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة، وزيادة حجم الواردات الأسترالية إلى العراق".

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