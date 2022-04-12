في العراق..

2022/04/12 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ما اسماه سرطان الزراعة بنسبة 40%.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "العواصف الترابية التي تضرب اغلب محافظات العراق لايختصر تاثيرها في البعد الصحي بل يمتد الى القطاع الزراعي وتسبب اضرار جسيمة وهي تشكل اشبه بالسرطان الذي يفتك بالمزروعات والاشجار خاصة اذا كان ثقيلا ويمتد لايام عدة".

واضاف أن "سرطان الزراعة في اشارة منه الى العواصف الترابية الحادة ارتفعت الى 40% قياسا بالسنوات الماضية واصبحت اكثر ضراوة خاصة وأن 3 عوامل تحدد خطورة العواصف هي كمية الاتربة والمسافة التي تنتقل بها وعدد الايام"، مبينا اننا "امام وضعي بيئي خطير جدا".

وأشار الى أن "الحمضيات اكثر الاشجار المتضررة من العواصف الترابية خاصة وأن ديالى محرومة من الخطط الزراعية ولو كانت هناك محاصيل لكانت الاضرار اكبر".

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