التغيير الفكري الديني ... عوامل موضوعية وأستحقاقات ذاتية - عباس علي العلي

2022/04/12 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي يبقى الموضوع الأكثر إلحاحا والأشد ألتصاقا بضروريات الواقع الحياتي هو التغيير في التعاطي مع الدين كمحرك أساسي من المحركات الفعلية التي تفكك أسر الإنسان وتطلقه في عالم متحرر بالأصل وقابل للانضباط والتقيد بقوانين تناسب شرط الحرية الأساسية ولا ترفض من جهة أخرى الألتزام بحدود تحمي وجوده من التسيب والانفلات ،ومن ذلك الواقع العملي ولو أفتراضا ا لا يتعارض أساسا مع فكرة وإرادة التغيير بل أن البيئة الإنساني ......





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