خبر صادم.. مدرب كربلاء يعلن انتهاء مشواره مع النادي بعد التأهل الى

2022/04/12 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدرب نادي كربلاء، الكابتن علي

وهاب، الثلاثاء، عن انتهاء مشواره

لتدريبي مع النادي، بعد تأهله الى دوري

الكرة الممتاز.

وقال وهاب في تصريح متلفز تابعته وكالة

نون الخبرية، "ابارك لجماهير نادي

كربلاء

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