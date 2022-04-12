2022/04/12 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل نادي كربلاء الى دوري الكرة

الممتاز، بعد فوزه اليوم الثلاثاء، على

ضيفه نادي الناصرية بثلاثية نظيفة.

وسجل أهداف كربلاء، كل من ديالو في

الدقيقة (7)، وكمارا في الدقيقة (45+ 3)،

فيما اختتم اللاعب نها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء يقتل طموحات الناصرية بثلاثية ويتأهل الى الدوري الممتاز (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء يقتل طموحات الناصرية بثلاثية ويتأهل الى الدوري الممتاز (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).