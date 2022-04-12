2022/04/12 | 18:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الرفض من قبل شخصيات مختلفة بخصوص احد الاعمال الدرامية..قناة “utv” تقدم اعتذارها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/12 | 18:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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