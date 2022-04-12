2022/04/12 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خبير أمريكي يؤكد انطلاق مسيرات من العراق لإسرائيل !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MQgqPpFLscE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خبير أمريكي يؤكد انطلاق مسيرات من العراق لإسرائيل !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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