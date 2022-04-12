2022/04/12 | 18:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iUoI6mSsgVw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نيويورك.. إصابة ما لا يقل عن 13 شخصاً بإطلاق نار في محطة مترو أنفاق بروكلين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نيويورك.. إصابة ما لا يقل عن 13 شخصاً بإطلاق نار في محطة مترو أنفاق بروكلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).