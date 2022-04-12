التضخم في أميركا يبلغ أعلى مستوى له منذ 41 عاماً

2022/04/12 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

واصل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعه في شهر مارس الماضي، وبلغ أعلى مستوى له منذ العام 1981، حيث سجل الشهر الماضي مستوى 8.5% على أساس سنوي مقابل 7.9% في فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية اليوم الثلاثاء، أن هذه هي أكبر زيادة في هذا المؤشر في البلاد خلال 12 شهرا منذ الفترة المنتهية في ديسمبر 1981.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.2%، وهذه هي أكبر زيادة منذ سبتمبر 2005، ووفقا لوزارة العمل الأميركية فقد ارتفعت أسعار البنزين والمساكن والمواد الغذائية أكثر من غيرها.

وتجاوزت نتائج التضخم توقعات المحللين، إذ أشاروا إلى معدل تضخم سنوي عند 8.4% ونمو الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.1%، وفقا لشركة FactSet الأميركية.

وفي نهاية شهر يناير الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن التضخم المرتفع في الولايات المتحدة يستمر لفترة أطول بكثير مما كان متوقعا، وستستخدم السلطات جميع الوسائل المتاحة لتقليله.

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