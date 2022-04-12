2022/04/12 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز – بغداد

أبدت السفيرة الاسترالية في العراق بولا غانلي، الثلاثاء، رغبة بلادها في العمل على فتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة مع العراق، وزيادة حجم الصادرات الأسترالية إلى العراق.

وجاء في بيان للأمنة العامة لمجلس الوزراء، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، استقبل السفير الأسترالي في بغداد، بولا غانلي".

وأشاد الغزي، بحسب البيان، بـ"العلاقات الثنائية المتينة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين، والسعي لتطويرها وتعميقها في شتى المجالات، ولاسيما في عملية الاستثمار والتجارة والاقتصاد"، مثنياً على "الدعم المستمر من قبل الحكومة الأسترالية للشعب العراقي في الجوانب الإنسانية وجهد دعم الاستقرار في المناطق المحررة".

وقال الغزي، إن "قانون الدعم الطارئ والتنمية الذي أقره مجلس الوزراء؛ جاء بسبب تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وانعكاسها على الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام، وعلى المواطن العراقي بشكل خاص، حيث سيتيح إلى تأمين مستحقات استيراد الغاز وتجهيز الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تحسين مفردات البطاقة التموينية، وزيادة الحصة السنوية للفرد العراقي، وتحسين قطاع الزراعة والخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية".

بدورها، عبرت غانلي، عن "رغبة الحكومة الأسترالية في العمل على فتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة، وزيادة حجم الواردات الأسترالية إلى العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستراليا تبدي رغبتها بزيادة حجم صادراتها إلى العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أستراليا تبدي رغبتها بزيادة حجم صادراتها إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).