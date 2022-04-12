إطلاق النار في نيويورك.. أمر

2022/04/12 | 18:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم وزارة التعليم الأميركية لـ "سي أن أن"، الثلاثاء، أن كل المدارس القريبة من محطة القطارات في بروكلين تلقت أوامر بـ "اتخاذ ملجأ"، في حين أكد البيت الأبيض إحاطة الرئيس الأميركي بآخر المستجدات.

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