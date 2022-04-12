نادي كربلاء ينظم احتفالية التأهل للممتاز بعد الافطار

2022/04/12 | 18:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي كربلاء الرياضي، تنظيم احتفالية التأهل للدوري الممتاز بعد الفطور.وذكر النادي في بيان مقتضب ان “الاحتفالية ستنطلق من حي الحسين من امام مطعم ابو علي للمعلاك في الساعة الثامنة والنصف بعد الافطار على الجميع الحضور”.وتأهل كربلاء إلى الدوري الممتاز بعد غياب لأربعة مواسم قصاها في دوري الدرجة الاولى.وتغلب كربلاء […]

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