الزراعة: إعداد خارطة طريق كاملة لدعم الفلاحين

2022/04/12 | 18:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة أعدت خارطة طريق كاملة.وخ

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