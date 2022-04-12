راصد جوي: موجة غبار جديدة تنحدر صوب العراق ستكون الأشد

2022/04/12 | 18:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية،

اليوم الثلاثاء، ان تجتاح موجة غبار

جديدة محافظتي صلاح الدين والعاصمة

بغداد، واصفا إياه بأنها ستكون الأشد من

بين العواصف الترابية التي ضربت العراق

مؤخراً.

وقال عطي

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