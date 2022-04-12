2022/04/12 | 18:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملا بوصايا المرجعية الدينية العليا

على تقديم افضل الخدمات وفي مقدمتها

الطبية الى مختلف شرائح المجتمع ومنها

شريحة النساء وحرصا من ادارة العتبة

الحسينية التي يقودها المتولي الشرعي

للعتبة الشيخ عبد المه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يعد الاول من نوعه في العراق.. حزيران المقبل افتتاح مستشفى الدكتور احمد الوائلي في كربلاء (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يعد الاول من نوعه في العراق.. حزيران المقبل افتتاح مستشفى الدكتور احمد الوائلي في كربلاء (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).