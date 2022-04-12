2022/04/12 | 18:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m5wlB4PerJM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير النفط: اقترحنا تأسيس شركة اتحادية للتعاقد مع الدول والشركات بشأن نفط الإقليم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير النفط: اقترحنا تأسيس شركة اتحادية للتعاقد مع الدول والشركات بشأن نفط الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).