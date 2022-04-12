2022/04/12 | 18:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهمّ ما تحدّث به رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء: 🔵 اتخذنا قبل شهر رمضان قرارات في صالح المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي شهدتها كل دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والحكومة تحملت مسؤولية اتخاذ قرارات صعبة؛ من أجل حماية المواطن والحفاظ على الأسعار.🔵 […]

ظهرت المقالة الكاظمي يتحدث في جلسة الوزراء عن عدة قضايا منها ملفي ارتفاع الاسعار وأزمة الكهرباء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتحدث في جلسة الوزراء عن عدة قضايا منها ملفي ارتفاع الاسعار وأزمة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتحدث في جلسة الوزراء عن عدة قضايا منها ملفي ارتفاع الاسعار وأزمة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).