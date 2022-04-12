العاهل الأردني يجري عملية

2022/04/12 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسب بيان الديوان الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية، سيقضي العاهل الأردني فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية.

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