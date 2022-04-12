خبير يدعو لاستخدام طريقة تحافظ على 50 بالمئة من المياه المهدورة

2022/04/12 | 18:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، الثلاثاء، طريقة تقليل هدر المياه وتوفير من 30 إلى 50 بالمئة من نسبها المفقودة، فيما أكد ان استخدام الطرق القديمة في الري سبب ظهور ثلاث مشاكل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال العلي لوكالة /المعلومة/، إن “هدر المياه وعدم استخدامها بصور صحيحة […]

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