2022/04/12 | 18:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو التقط بهاتف متحرك داخل مقطورة يظهر وقوف الناس وسط انتشار الدخان حولهم، تزامنًا مع هجوم إطلاق النار الذي شهدته محطة بروكلين في نيويورك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من قلب القطار.. لحظة انتشار الدخان داخل مقطورة أثناء هجوم محطة بروكلين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من قلب القطار.. لحظة انتشار الدخان داخل مقطورة أثناء هجوم محطة بروكلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).