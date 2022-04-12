2022/04/12 | 18:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي يخاطب القوى السياسية بشأن قانون موازنة 2022 » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:44

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يخاطب القوى السياسية بشأن قانون موازنة 2022) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يخاطب القوى السياسية بشأن قانون موازنة 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).