المنتجات النفطية في الديوانية تنفي ارتفاع أسعار الوقود بالمحافظة

2022/04/12 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد نفت هيئة توزيع المنتجات النفطية فرع الديوانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار الوقود في المحافظة.

وقالت في بيان لها تلقته (بغداد اليوم)، ان "إدارة فرع الديوانية تؤكد استنفار جهود كوادرها من أجل استمرار توفير منتَجي البنزين و زيت الغاز ( الگاز ) على مدار 24 ساعة يومياً في محطات تعبئة الوقود الحكومية العاملة في مركز المحافظة ( الديوانية الجديدة مجاور المرآب الموحد / البشارة , منطقة صوب الشامية / القادسية , حي الإسكان ) إضافة لمحطات تعبئة الأقضية و النواحي بانسيابية تامة مع توفير منافذ خاصة للعبوات البلاستيكية لتجهيز المواطنين بالوقود بشكل مباشر في جميع محطاتنا الحكومية في المحافظة".

وأضافت ان "إدارة الفرع تنفي الإشاعات المتداولة المتضمنة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية"، مؤكدة أن "جميع أسعارها مستقرة على السعر الذي تباع به و المثبتة عند جميع مضخات التعبئة و في عداداتها".

وأشارت الى ان "سبب الزخم الحاصل هو الإضراب الذي قامت به رابطة المحطات الأهلية في عموم العراق بالامتناع عن تجهيز المواطنين بالمنتجات النفطية و تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضربين منهم من قبل جميع فروع الشركة و من ضمنها فرعنا".ودعت المواطنين الى "عدم التزاحم عند محطات التعبئة تجنباً للأضرار التي قد تنجم جراء التزاحم و المعروفة لدى الجميع".

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