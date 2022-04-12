غضب من أهالي العامرية ضد غاندي الكسنزان: غير معالم الملجأ والعلم العراقي! (صور)

2022/04/12 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

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عبر أهالي منطقة العامرية في بغداد، اليوم الثلاثاء، عن استنكارهم لسلوك غاندي الكسنزان بتغيير معالم ملجأ العامرية وتغيير العلم العراقي فيه.

وخاطب الأهالي الكسنزان، بالقول: "كان الاولى بك ان تأتي بحقوق شهداء الملجأ".

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