شاخوان عبدالله يتحدث عن انفراج في الأزمة السياسية

2022/04/12 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعرب النائب الثاني لرئيس محلس النواب، شاخوان عبدالله، عن أمله في انفراج الأزمة السياسية خلال الأيام المقبلة.وقال بيان لمكتبه، تلقته (بغداد اليوم)، ان "عبدالله بحث مع السفيرة الأسترالية في العراق بولا غانلي عدد من الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك".

واضاف، ان "الجانبان اكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة لتوسيع حجم التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، ودعم السادة النواب الجدد في هذه الدورة النيابية وإقامة الدورات التدريبية للتمكين من أداء مهامهم التشريعية والرقابية".

واضاف عبدالله، أن "مجلس النواب مستمر في أعماله ويحرص على عقد الجلسات وتمرير القوانين المهمة بالرغم من وجود مشاكل وخلافات سياسية، وحالة الإنسداد وتجاوز التوقيتات الدستورية وعدم إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة قد أثر على الأوضاع بشكل عام، سيما تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الجانب الإقتصادي وإرتفاع أسعار السلع الغذائية، فضلاً عن عدم تشريع قانون الموازنة الإتحادية لعام2022 الذي أضاف عبئ آخر على ملف الخدمات وتنفيذ المشاريع، وأوضح عبدالله عن أمله في إنفراج الأزمة السياسية للأيام القادمة لهذا الشهر المبارك".

من جهتها اكدت الضيفة الاسترالية "حرص دولة أستراليا في إستمرار دعم العراق حكومة وشعباً بما يعزز من حالة الإستقرار وتجاوز المشاكل والتحديات لتحقيق التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين".

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