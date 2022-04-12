2022/04/12 | 18:58 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تناقش مع يونيسيف ويونامي مسودة خطة التعاون لمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/12 | 18:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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