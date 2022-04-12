النجف الأشرف تحذر من إلغاء موسم الزراعة الصيفي

2022/04/12 | 19:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرعاوي: نناشد رئيس الوزراء بالتدخل الشخصي وعقد اجتماع مع المحافظات الشلبية.

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