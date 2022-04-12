2022/04/12 | 19:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشف القيادي في منظمة بدر معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن مشروع تسعى أميركا إلى فرضه على الحكومة الحالية، فيما أشار إلى أنه يستنزف ثروات العراق.و قال الكاظمي، في تصريح خص به إيرث نيوز، إن “الاصرار على مد انبوب نفط البصرة الى ميناء العقبة في الاردن ومنه الى مصر واسرائيل والذي يسمى […]

ظهرت المقالة “يستنزف ثروات العراق”..



قيادي في بدر يتحدث عن مشروع تفرضه أميركا على حكومة الكاظمي أولاً على ايرث نيوز.

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