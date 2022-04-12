"الدماء تدفقت على الأرض".. شاهد عيان يروي تفاصيل الذعر في قطار أنفاق نيويورك

2022/04/12 | 19:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملأ الدخان عربة في قطار الأنفاق في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك، الثلاثاء، و"انتاب الذعر" وانتشرت الفوضى، وفقا لشاهد عيان وصف رؤية الدماء تغطي الأرض وسماع صوت الرصاص.

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