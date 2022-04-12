شرطة نيويورك: إصابة 16 شخصًا إثر إطلاق النار في محطة بروكلين

2022/04/12 | 19:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة نيويورك، الثلاثاء، إصابة 16 شخصًا بينهم 10 أشخاص بالرصاص، إثر إطلاق النار في محطة مترو بروكلين.

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