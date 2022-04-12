2022/04/12 | 19:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقيت الشابة التونسية آية قزقز التي مثلا بلادها في اولمبياد طوكيو الصيف الماضي في رياضة الشراع، حتفها عن 17 عاماً خلال حادث أثناء تمارين المنتخب الوطني.وقع الحادث عندما انقلب المركب الشراعي الذي كانت على متنه مع شقيقتها التوأم وشريكتها في الأولمبياد سارة، بسبب الرياح العاتية حيث غرقت آيه فيما تم إنقاذ شقيقتها.[…]

ظهرت المقالة وفاة لاعبة أولمبية عربية غرقاً عن 17 عاماً أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة لاعبة أولمبية عربية غرقاً عن 17 عاماً) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة لاعبة أولمبية عربية غرقاً عن 17 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).