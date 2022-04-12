الجلسة لن تعقد.. دولة القانون يوجه دعوة للصدر ويكشف عن عدد نواب التنسيقي بطفرة كبيرة

2022/04/12 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الثلاثاء، عن وجود حوار حقيقي يهدف الى تشكيل "الكتلة الاكثر عددا" في البرلمان العراقي، خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في الاطار النائب محمد الصيهود، لـ(بغداد اليوم) ان "الثلث الضامن حاليا هو في وضع مريح جدا ومطمئن بعد ان تجاوز عدد مقاعده الـ 140، وتراجع عدد نواب التحالف الثلاثي الى اقل من 180، ولهذا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن تعقد لعدم وجود النصاب القانوني ، الذي توفر من خلال مشاركة الثلث الضامن".

وبين الصيهود انه "لا بديل للخروج من الازمة غير الحوار بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية وصولا الى تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا، ولهذا هناك حوار الحقيقي بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية ، لتشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا وانهاء ازمة الانسداد السياسي".

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