الكاظمي يخاطب القوى السياسية بشأن الموازنة

2022/04/12 | 19:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذنا مجموعة قرارات لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية .

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