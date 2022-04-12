اصابة مدير مكتب الشهيد الصدر في النجف بحادث سير

2022/04/12 | 19:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر تعرض مدير مكتب الشهيد الصدر في النجف القيادي في التيار الصدري الشيخ حليم الفتلاوي الى اصابات بليغة بعد تعرضه لحادث سير على طريق كربلاء نجف منطقة الحيدرية ادى الى انقلاب سيارته ودحرجتها الى السايد الثالث (طريق ياحسين)

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