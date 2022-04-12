شرطة نيويورك تكشف أوصاف المشتبه بإطلاق النار في قطار الأنفاق

2022/04/12 | 19:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شرطة نيويورك، الثلاثاء، مواصفات المشتبه به في حادثة إطلاق النار في محطة قطارات الأنفاق بمنطقة بروكلين، مؤكدة أنها لا تعتبرها عملا إرهابيا "حتى اللحظة".

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