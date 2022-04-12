2022/04/12 | 19:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تتعقب عشرات الإصابات بسلالتين جديدتين، من متحور “أوميكرون” شديدة العدوى من فيروس كورونا.وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أنها تعمل على دراسة السلالتين شديدتي الانتقال، للتأكد إن كانا يحملان أعراضا أكثر حدة وخطورة، مقارنة بالسلالات الأربع السابقة المتحورة عن أوميكرون.وأضافت المنظمة سلالتي BA.4 و BA.5، المنبثقة عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تحلل سلالتين جديدتين من أوميكرون) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تحلل سلالتين جديدتين من أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).