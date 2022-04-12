الأمانة العامة تعلن عن ثورة عمرانية من شقين في عموم المحافظات

2022/04/12 | 19:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن ثورة عمرانية من شقين في جميع المحافظات، فيما أكدت أن قانون الإدارة المالية يتيح استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة.وقال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعد نجاح خطتها بإعادة العمل بالمشاريع المتلكئة في محافظة ذي قار تحولت الى محافظتي النجف الاشرف والديوانية لتحقيق هذا الهدف". وأضاف، أن "الامانة العامة اجتمعت مع المسؤولين في محافظة الديوانية إضافة الى وزارتي الصحة والشباب والرياضة لاستعراض المشاريع المتلكئة كمشروع المستشفى الاسترالي وملعب السنبلة ومشروع الأبنية المدرسية المتوقفة والمتلكئة، وتم توجيه الشركات بالمباشرة بعد أن أشرفت الأمانة العامة على حل كل الإشكاليات المتعلقة بين وزارتي التخطيط والمالية". وأشار إلى أن "الامانة العامة توجهت نحو بقية المحافظات ومنها النجف الاشرف وتمت المباشرة بالخطة الخاصة بالمشاريع"، لافتا الى أن "الخطة الحكومية المقبلة ستمثل ثورة عمرانية في جميع المحافظات بشقين الأول متابعة استكمال المشاريع المتلكئة والثاني بناء مشاريع جديدة". وتابع مجيد، "بحسب قانون الإدارة المالية يمكن استكمال المشاريع المتلكئة اوالمتوقفة من خلال صرف الموازنة وفق قاعدة 1/12 إضافة الى قانون الامن الغذائي الموجود في مجلس النواب"، مبينا أنه "في حال التصويت، القانون سيدعم قطاعات المشاريع والتجارة والزراعة".

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