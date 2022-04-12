تعرض مدير مكتب الصدر لحادث سير على الطريق بين كربلاء والنجف

2022/04/12 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتعرض مدير مكتب الصدر لحادث سير على الطريق بين كربلاء والنجف.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مدير مكتب الصدر في النجف القيادي في التيار الصدري، حليم الفتلاوي، تعرض الى اصابات بليغة بعد تعرضه لحادث سير".

وبين أن "الحادث وقع على طريق كربلاء - نجف، في منطقة الحيدرية، مما ادى الى انقلاب سيارته ودحرجتها الى السايد الثالث (طريق ياحسين)".

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