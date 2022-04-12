الصدر يتدخل لحل نزاعا عشائريا راح ضحيته ٧ قتلى في ذي قار

2022/04/12 | 20:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، أن وفد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصل إلى ذي قار لحل نزاعا عشائريا راح ضحيته ٧ قتلى وعدد من الإصابات.

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