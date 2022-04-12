2022/04/12 | 20:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة غير معنية بمنح العوائل الفقيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تحصي عدد المشمولين بالسلة الرمضانية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تحصي عدد المشمولين بالسلة الرمضانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).