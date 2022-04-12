سيارة كهربائية بالكامل من تويوتا تختلف عن باقي المركبات في فئتها.. ما الذي يميزها؟

2022/04/12 | 20:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت تويوتا رائدة في السيارات الكهربائية ببريوس الهجينة، ولفترة من الوقت، بدا الأمر متطورًا، لكن صدق أو لا تصدق، لا يبيعون حاليًا سيارة كهربائية بالكامل في الولايات المتحدة.

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