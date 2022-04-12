كشف تفاصيل الاجتماع النفطي بين بغداد وأربيل

2022/04/12 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم_أربيل

كشف عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان جهاد حسن، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاجتماع النفطي الأول بين بغداد وأربيل بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الاجتماع الأولي كان فنيا وطرح الإقليم وجهة نظره الفنية وأرقام صادراته النفطية والإيردات المالية المتحققة".

وأضاف أن "الإقليم مايزال متمسكا بحقه الدستوري بتصدير النفط"، معتبرا أن "قرار المحكمة الاتحادية سياسي بحت".

وبين أنه "بإمكاننا التوصل لتفاهمات ترضي الطرفين، وماجرى في الاجتماع الأولي بادرة أولى لذلك، ولكن لم تحصل اتفاقات جدقيدة".

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