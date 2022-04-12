تعرف على قائمة المحرومين من اللعب في ممتاز الكرة

2022/04/12 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المحرومين من اللعب في الجولة 27 المقبلة من دوري الكرة الممتاز.وسيغيب عن الجولة كل من عباس قاسم واحمد حسن ومازن فياض من الزوراء ومرتضى علي من الطلبة وايفان خالد من الكهرباء.ويغيب أيضاً مهند عبد الرحيم من نفط الوسط وعلي نوري من الديوانية و […]

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