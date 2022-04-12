العراق يعلّق العمل بإجازات الاستيراد حتى حزيران المقبل

2022/04/12 | 20:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تعليق العمل بإجازات الاستيراد لغاية حزيران المقبل.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان، إنه "بناء على مقترح قدم من الهيئة وبحضور رئيسها اللواء عمر عدنان الوائلي، صوت مجلس الوزراء على تعليق العمل بإجازات الاستيراد لغاية الثامن من حزيران المقبل للبضائع الوارد ذكرها بقرار مجلس الوزراء 80 لسنة 2022".

وأشارت، إلى أن "الاجراءات جاءت انطلاقا من اهتمام الحكومة بالمواطنين ولمنع ارتفاع اسعار البضائع والسلع الضرورية".

وأضافت، أن "القرار تضمن ايضا تشكيل لجنة مهمة من الدوائر ذات العلاقة وعضوية رئيس هيئة المنافذ الحدودية لمراقبة ودراسة واقع الحال من اجل تقديم حلول لاي مستجد يؤثر على سير عملية التبادل التجاري بما يلبي حاجه المواطنين ويخدم المستوردين ويسهل اجراءاتهم".

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