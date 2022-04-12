العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة من إيران

2022/04/12 | 20:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مدير مصلحة الجمارك الإيرانية علي رضا مقدسي، تصدر العراق قائمة الدول المستوردة من إيران خلال عام واحد.

وأوضح مقدسي، أن "صادرات ايران الى دول الجوار بلغت 75.445 مليون طن بقيمة 26.029 مليار دولار بنمو كمي 12 بالمئة وسعري 29 بالمئة، في مقابل استيراد 24.686 طنا من السلع بقيمة 25.864 مليار دولار، بزيادة من حيث الوزن 68 بالمئة والسعر 60 بالمئة عن الفترة المناظرة 2021".

وحول تفاصيل الصادرات الى الاسواق الـ 5 الرئيسية المستوردة للسلع الإيرانية، أشار مقدسي إلى أن "الصادرات بالترتيب للعراق بلغت 8.9 مليار دولار، ولتركيا 6.1 مليار ، والامارات 4.9 مليار وافغانستان 1.8 مليار وباكستان 1.3 مليار دولار".

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