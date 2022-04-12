الجزائر تتهم المغرب باغتيال

2022/04/12 | 20:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، ما قالت إنه "عمليات اغتيال" من قبل "المملكة المغربية" لـ"مدنيين"، دون أن تحدد المنطقة التي شهدت ذلك، في وقت لم يصدر أي بيان من الرباط حتى لحظة نشر هذا التقرير.

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