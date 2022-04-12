2022/04/12 | 20:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ميسان تلزم أصحاب المقاهي بمنع دخول الإعمار دون 18 عاما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/12 | 20:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان تلزم أصحاب المقاهي بمنع دخول الإعمار دون 18 عاما) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان تلزم أصحاب المقاهي بمنع دخول الإعمار دون 18 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).