توب 5: إطلاق نار في مترو نيويورك.. وفوضى في أكبر سوق للسيارات بالعالم

2022/04/12 | 20:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من حادث إطلاق النار في محطة مترو بروكلين بنيويورك، إلى الفوضى في أكبر سوق للسيارات بالعالم مع عمليات الإغلاق التي تفرضها الصين إثر فيروس كورونا، وإعلان الأردن عن نجاح عملية جراحية للملك عبدالله في ألمانيا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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