2022/04/12 | 20:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن المحادثات مع أوكرانيا وصلت إلى "طريق مسدود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: المحادثات مع أوكرانيا وصلت إلى "طريق مسدود") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين: المحادثات مع أوكرانيا وصلت إلى "طريق مسدود") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).