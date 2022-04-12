شاهد بالفيديو.. الإيجاز الصحفي للجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء العراقي

2022/04/12 | 21:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qBvgVq5osrk

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